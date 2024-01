LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Saalfeld (ots) - Bereits am Freitagabend kam es in der Saalfelder Innenstadt zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung, die anschließend jedoch in einer Strafanzeigenerstattung endete. Im Bereich der Oberen Straße kam es kurz vor 20 Uhr zum Wortgefecht zwischen einem Anwohner und mehreren Jugendlichen- bereits in der Vergangenheit soll es unter den Parteien Meinungsverschiedenheiten gegeben haben. An diesem Abend ...

mehr