Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Strafanzeige wegen Bedrohung

Saalfeld (ots)

Bereits am Freitagabend kam es in der Saalfelder Innenstadt zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung, die anschließend jedoch in einer Strafanzeigenerstattung endete. Im Bereich der Oberen Straße kam es kurz vor 20 Uhr zum Wortgefecht zwischen einem Anwohner und mehreren Jugendlichen- bereits in der Vergangenheit soll es unter den Parteien Meinungsverschiedenheiten gegeben haben. An diesem Abend kam es dann offensichtlich erneut zum Streit. In der Folge holte der 45-jährige, nunmehr Beschuldigte eine Machete aus seiner Wohnung und zeigte diese den Jungen und Mädchen vor. Daraufhin flüchteten die Jugendlichen (im Alter zwischen 13-16 Jahren) und baten um Hilfe beim Sicherheitspersonal auf dem Saalfelder Markt. Im Laufe des Polizeieinsatzes konnte der Beschuldigte festgestellt werden, das Tatmittel wurde in seiner Wohnung aufgefunden und sichergestellt. Es wurde eine Strafanzeige wegen Bedrohung erstattet.

