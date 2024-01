LPI-SLF: Geschwindigkeitsüberwachung mit zahlreichen Verstößen

Pößneck (ots) - In der Nacht vom 06.01.2024 zum 07.01.2024 wurden in der Pößnecker Naßäckerstraße erneut 4 Omnibusse durch bislang unbekannte Täter angegriffen. Hierbei wurden insgesamt 30 Scheiben zerstört und ein Sachschaden in Höhe von ca. 70.000 Euro verursacht. Die Kriminalpolizei Saalfeld hat die Ermittlungen aufgenommenn und Spuren am Tatort gesichert. Täterhinweise nimmt die PI Saale-Orla unter der ...

