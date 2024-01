Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw geht in Flammen auf

Uhlstädt-Kirchhasel (ots)

Bereits am Freitag kam es in Beutelsdorf zu einem Fahrzeugbrand mit erheblichem Sachschaden. Der 30-jährige Fahrer eines BMW bemerkte auf der Fahrt von Zeutsch nach Beutelsdorf eine Rauchentwicklung im Fahrzeug. Ihm gelang es rechtzeitig, das Auto zu stoppen und den BMW zu verlassen, bevor dieser in Vollbrand geriet. Durch den Brand gelangten zudem noch Betriebsstoffe ins Erdreich und es wurden Verkehrszeichen beschädigt.

