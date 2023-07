Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Jever (ots)

Vermutlich in den frühen Morgenstunden des 18.07.2023 beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren in der Wangerstraße in Jever ein an einem Geschäftshaus befindliches Firmenschild aus Metall. Da das Firmenschild in etwa drei Meter Höhe an der Fassade montiert war, muss von einem größeren unfallverursachenden Fahrzeug ausgegangen werden. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlich auferlegten Mitteilungspflichten nachzukommen, unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 mitzuteilen.

