Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Motorraddiebstahl

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, 13.07.2023, zwischen 06:30 Uhr und 18:00 Uhr, wurde ein in der Straße Helderei, Höhe Einmündung zur Ostfriesenstraße, abgestelltes, defektes Motorrad entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine silbergraue Kawasaki Ninja ZR-10R, mit WHV-Kennzeichen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Motorrades geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter 04421 / 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell