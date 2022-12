Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221219-3: Polizei Rhein-Erft-Kreis bei mehr als 40 Verkehrsunfällen mit Sachschaden im Einsatz

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zog sich eine Pedelecfahrerin leichte Verletzungen zu.

Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis hat in der Nacht zu Montag (19. Dezember) mehr als 40 Verkehrsunfälle mit Sachschäden aufgenommen. Zwischen Sonntagabend (18. Dezember) 22.45 Uhr und Montagmorgen circa 6 Uhr riefen Bürgerinnen und Bürger diesbezüglich bei den Polizistinnen und Polizisten der Leitstelle an. Vor allem in Frechen, Hürth und Erftstadt meldeten Verkehrsteilnehmende Zusammenstöße von Fahrzeugen.

Am Montag stürzte eine Fahrradfahrerin gegen 4 Uhr an der Straße "Nordring" in Pulheim. Sie sei mit ihrem Pedelec auf der Straßenoberfläche weggerutscht. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Polizisten nahmen den Unfall auf.

Am späten Sonntagabend fuhren Beamte gegen 23.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall nach Frechen. Dort war eine Autofahrerin mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und in den Grünstreifen geraten. Während der Verkehrsunfallaufnahme stieß ein weiterer Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen den stehenden Streifenwagen sowie gegen ein Verkehrsschild. Weitere Polizisten nahmen den Unfall auf. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell