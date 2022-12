Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221219-2: Jugendlicher fordert unter Vorhalt einer Pistole Bargeld - Zeugensuche

Hürth (ots)

Bedrohter Mann bleibt unverletzt

Die Polizei fahndet derzeit nach einem circa 15-jährigen und 170 Zentimeter großen Jungen mit kurzen, blonden Haaren. Dem derzeit noch Unbekannten wird vorgeworfen, am Samstagnachmittag (17. Dezember) einen Mann (43) in Hürth-Hermülheim mit einer Pistole bedroht zu haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen um Hinweise. Informationen nehmen die Kommissare unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen sei der Geschädigte gegen 14.30 Uhr vom Villering über die Spijkenisser Straße in Richtung des Einkaufszentrums gegangen. Dort seien ihm vier bis fünf Jugendliche entgegengekommen. Der gesuchte Jugendliche soll auf den 43-Jährigen zugegangen sein und dabei eine Pistole aus seiner Jacke gezogen haben. Während er den Fußgänger mit der Schusswaffe bedroht habe, habe der Täter Bargeld verlangt. Der Geschädigte habe erwidert, dass er kein Geld mit sich trage. Als der Jugendliche erneut Geld gefordert habe, sei der Mann mit erhobenen Händen an den Jugendlichen vorbeigelaufen. Die Gruppe sei ihm nicht gefolgt und in Richtung Villering davongelaufen.

Der 43-Jährige blieb unverletzt. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell