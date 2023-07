POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw

Wilhelmshaven (ots) - Am 15.07.2023 zwischen 13:00h und 14:30h wurde ein auf dem Parkplatz des Marktkauf in der Flutstraße abgestellter blauer Mazda beschädigt. Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Pkw und entfernte sich vom Unfallort ohne seiner Meldepflicht nachzukommen. Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wilhelmshaven unter 04421-9420 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

