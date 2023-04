Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehrere Zimmer in einem Altenwohnheim aufgebrochen - Bargeld und Schmuck gestohlen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich am Samstag (15.04., 12.00 - 17.00 Uhr) gewaltsam Zutritt in vier Zimmer eines Seniorenheims am Drostenweg verschafft. Bisherigen Erkenntnissen zufolge gelangten die Einbrecher zunächst in das Gebäude und hebelten dann die jeweiligen Zimmertüren sowie anschließend Wertfächer in den Räumen auf. Den Angaben nach wurden Schmuckstücke und Bargeld gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Taten machen oder verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell