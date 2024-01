LPI-SLF: Zuviel des Guten

Saalfeld (ots) - Beamte der PI Sonneberg stellten in der Nacht des 06.01.2024 einen 40-Jährigen VW-Fahrer in der Neuhäuser Straße in Sonneberg fest. Dieser hatte eine sehr auffällige Fahrweise, sodass die Polizisten einen Verdacht der Fahruntüchtigkeit des PKW-Führers begründeten. Als der 40-Jährige den Streifenwagen erblickte, schlug er zügig eine andere Fahrtrichtung als ursprünglich geplant ein, um sich der ...

mehr