POL-PDNW: Fehlendes Unrechtsbewusstsein...

Neustadt/Weinstraße (ots)

...zeigten in der Nacht vom 21.10.2023 auf den 22.10.2023 mehrere Personen in Neustadt-Hambach. Gegen 02:10 Uhr wurde in der Weinstraße an einem dortigen Restaurant die Scheibe zum Schaufenster der Speisekarte eingeschlagen. Die Personen zogen anschließend in die Enggasse weiter und hoben hier gegen 02:20 Uhr einen Gullideckel aus der Fahrbahn. Weiterhin wurde ein weiterer Gullideckel in der Enggasse ausgehoben und zur Seite gelegt. Glücklicherweise ist hier in der Nacht kein Rad- oder PKW- Fahrer in die offene Stelle gefahren.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet. Aktuell wird davon ausgegangen, dass die drei Taten aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe im direkten Zusammenhang zueinander stehen.

Sollten Sie weitere Hinweise zur Ergreifung der Täterschaft haben, melden Sie sich bitte bei die Polizeiinspektion Neustadt unter der 06321 8540.

