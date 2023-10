POL-PDNW: 21-Jähriger in die Führerscheinlosigkeit

Freinsheim (ots) - In der Nacht vom Donnerstag den 19.10. auf Freitag den 20.10.2023 wurde in Freinsheim auf dem Parkplatz in der Großkarlbacher Straße ein PKW aufgebrochen. Bislang unbekannter Täter schlug die Seitenscheibe eines Ford Transit ein und entwendete eine Sonnenbrille der Marke "Eyes and more" im Wert von 150,- EUR. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder ...

