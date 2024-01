Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Saalfeld (ots)

Beamte der PI Sonneberg stellten in der Nacht des 06.01.2024 einen 40-Jährigen VW-Fahrer in der Neuhäuser Straße in Sonneberg fest. Dieser hatte eine sehr auffällige Fahrweise, sodass die Polizisten einen Verdacht der Fahruntüchtigkeit des PKW-Führers begründeten. Als der 40-Jährige den Streifenwagen erblickte, schlug er zügig eine andere Fahrtrichtung als ursprünglich geplant ein, um sich der Kontrolle zu entziehen.

Auf einem Parkplatz konnte der Volkswagen schlussendlich aufgefunden werden. Der Fahrer wurde dabei beobachtet, wie er aus dem Kraftfahrzeug ausstieg und im Anschluss versuchte, fußläufig den Beamten zu entkommen.

Durch eine kurze Nacheile konnte die Person jedoch gestellt und widerstandslos kontrolliert werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Messwert von 1,31 Promille.

Aufgrund dieses Umstandes wurde bei dem nunmehr Tatbeschuldigten zur Beweissicherung eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt.

Zusätzlich stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Gegen den Fahrzeugführer wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

