LPI-SLF: Auffahrunfall an Kreisverkehr mit Verletzten

Pößneck (ots) - In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag kam es in der Naßäckerstraße in Pößneck zu Angriffen auf mehrere Busse, wodurch hoher Sachschaden entstand. Mutmaßlich zwischen Mitternacht bis gegen 02 Uhr (am frühen Donnerstagmorgen) wurden durch einen oder mehrere Unbekannte mehr als 40 Scheiben von sechs abgestellten Bussen beschädigt bzw. eingeschlagen. Die am Busdepot eingesetzten Polizeibeamten ...

mehr