Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung

Rückerswind (Frankenblick) (ots)

In der Zeit vom 31.12.2023, 18:00 Uhr bis zum 01.01.2024, 07:00 Uhr wurde in der Ortslage Rückerswind durch der oder die unbekannten Täter das Sandsteinbecken eines Dorfbrunnen beschädigt. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0003794 bei der Polizei in Sonneberg unter 03675-8750 oder beim Kontaktbereichsdienst 03676-6845801 zu melden.

