Schwärzdorf/Föritztal (ots) - Derzeit unbekannte Täter beschädigten in der Silvesternacht ein Terracotta-Auffanggefäß des Dorfbrunnens in Schwärzdorf. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet nun auch um Hinweise aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise können bei der PI Sonneberg unter Tel. 03675/875-0 mitgeteilt werden. Am Brunnen entstand ein Schaden von ca. 300 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld ...

