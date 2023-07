Polizei Dortmund

POL-DO: Unfall auf der Rheinischen Straße - Auto fährt in den Eingang eines Einkaufscenter

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0715

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Dienstagmorgen (25. Juli). Ein Auto fuhr in den Eingangsbereich eines Einkaufscenters an der Rheinischen Straße in Dortmund. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 37-jähriger Mann aus Iserlohn gegen 05.20 Uhr mit seinem BMW auf der Möllerstraße in Richtung Norden. An der Einmündung Rheinische Straße bog er links ab und verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw. Das Auto krachte in den Eingangsbereich des dortigen Einkaufscenters. Durch den Zusammenstoß wurde der Eingang und das Fahrzeug stark beschädigt.

Rettungskräfte versorgten den Leichtverletzten vor Ort.

Erste Zeugenaussage zufolge soll der 37-Jähriger mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Den aktuellen Schaden schätzt die Polizei auf über 200.000 Euro.

