Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Bike-Fahrer gestoppt

Sonneberg (ots)

Beamte der PI Sonneberg stellten am Dienstagnachmittag in der Schönen Aussicht in Sonneberg einen E-Bike-Fahrer fest. Dieser fuhr mit ca. 25 km/h ohne jegliche Tretunterstützung. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er keinen Versicherungsschutz vorweisen konnte und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Im Gegensatz zu den beliebten Pedelecs, besteht bei den E-Bikes grds. Helm- und Versicherungspflicht und eine erforderliche Mofaprüfbescheinigung (bis 25km/h) oder die Fahrerlaubnisklasse AM (bis 45 km/h). Sie unterliegen zudem der 0,5 Promille-Grenze.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell