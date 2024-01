Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 52-Jähriger kippt mit Traktor um und wird schwerverletzt

Pößneck (ots)

Bereits am Samstagabend kam es "An den Kuhteichen" in Pößneck zu einem schwerwiegenden Unfall. Gegen 18:30 Uhr fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Traktor die Ortsverbindungsstraße aus Herschdorf kommend in Richtung Pößneck entlang. Auf der kurvenreichen und abfallenden Strecke verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Gefährt mitsamt Anhänger und kippte damit teilweise um. Die geladenen Holzstämme fielen vom Anhänger und auch der 52-Jährige stürzte aus seinem Führerhaus und geriet unter den Traktor. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Eingeklemmten schließlich befreien. Der Schwerverletzte wurde dann zunächst mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und anschließend mit einem Rettungshubschrauber verflogen- er hatte sich nicht unerhebliche (jedoch nicht lebensbedrohliche) Verletzungen, insbesondere im Bereich des Unterkörpers, zugezogen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell