Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheimweyher - Zwei E-Bikes entwendet - Zeugen gesucht

Herxheimweyher (ots)

In der Nacht vom 15.11.2023 auf den 16.11.2023 entwendeten unbekannte Täter zwei E-Bikes aus einem unverschlossenen Schuppen in der Hauptstraße in Herxheimweyher. Die Schadenshöhe beträgt 7400 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell