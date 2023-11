Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheimweyher - Durchfahrtsverbot kontrolliert

Herxheimweyher (ots)

Am Vormittag des 15.11.2023 wurde durch die Polizeiinspektion Landau nach Anwohnerbeschwerden das bestehende Durchfahrtsverbot in Herxheimweyher in der Waldstraße kontrolliert. Innerhalb von 30 Minuten mussten 12 Fahrzeugführer beanstandet werden, die das Durchfahrtsverbot missachteten. Die Fahrzeugführer wurden gebührenpflichtig verwarnt. Mit weiteren Kontrollen kann gerechnet werden.

