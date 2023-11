Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gommersheim - Automatenaufbrecher festgenommen

Bild-Infos

Download

Gommersheim (ots)

Am frühen Morgen (16.11.2023, 04.30 Uhr) wurden Anwohner in der Haupt- und Kirchstraße in ihrer Nachtruhe aufgeschreckt, weil zwei junge Männer versuchten, die dortigen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Die 14 und 17 Jahre alten Jungs konnten nach Ansprache eines Anwohners zunächst flüchten, allerdings im Rahmen der Fahndung in unmittelbarer Tatortnähe durch die Polizei festgenommen werden. Ob sie für zurückliegende Aufbrüche im Umkreis in Betracht kommen, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder an die Kriminalpolizei Landau unter 06341 2870 zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell