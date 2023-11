Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Erneuter Verkehrsunfall aufgrund Missachtung eines Stoppschildes

B 10, AS Landau-Klinikum (ots)

Am 14.11.2023, gegen 14:30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 10, an der Anschlussstelle Landau-Klinikum, erneut zu einem Verkehrsunfall.

Eine 68-jährige Autofahrerin aus der Gemeinde Annweiler am Trifels wollte mit ihrem PKW auf die B10 in Fahrtrichtung Pirmasens auffahren. Hierbei missachtete sie jedoch das für sie geltende Stoppschild und kollidierte mit einem Sattelzug, welcher die B10 in Fahrtrichtung Pirmasens bereits befuhr. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich die Unfallverursacherin am rechten Arm.

Aufgrund einer Baustelle im Bereich der B10 wurde an der Anschlussstelle Landau-Klinikum der Einfädelungsstreifen in Fahrtrichtung Pirmasens entfernt und ein Stoppschild (VZ. 206) installiert. Wegen der veränderten Verkehrsführung kam es wiederholt zu gleichgelagerten Unfällen an der genannten Örtlichkeit.

Die Polizei weist nochmals daraufhin, dass Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen auf die vor Ort geltenden Verkehrsregeln zu achten haben. Auch bei kurzfristigen Änderungen der Verkehrsführung ist die zu erforderliche Sorgfalt zu wahren.

