POL-PDLD: Angebliche Mitarbeiterin der Pfalzwerke

Göcklingen (ots) - Am 14.11.2023 befuhr gegen 17:10 Uhr eine 56-jährige Mercedes-Fahrerin die K47 von Göcklingen kommend in Richtung L508. An der Einmündung zur L508 missachtete sie die Vorfahrt der von links kommenden 57-jährigen Fiat-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der PKW Mercedes wurde durch den Aufprall in den ...

