Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Göcklingen - Alkoholisiert schweren Unfall verursacht

Göcklingen (ots)

Am 14.11.2023 befuhr gegen 17:10 Uhr eine 56-jährige Mercedes-Fahrerin die K47 von Göcklingen kommend in Richtung L508. An der Einmündung zur L508 missachtete sie die Vorfahrt der von links kommenden 57-jährigen Fiat-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der PKW Mercedes wurde durch den Aufprall in den Graben geschleudert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 38000 Euro. Die Mercedes-Fahrerin wurde durch den Unfall schwer verletzt und wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Fiat-Fahrerin wurde leicht verletzt. Im PKW Mercedes befand sich weiterhin eine 23-Jährige sowie ihr einjähriges Kind. Bei einer Untersuchung im Krankenhaus konnten hier glücklicherweise keine Verletzungen festgestellt werden. Bei der Mercedes-Fahrerin konnte zudem Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Sie wird sich in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

