Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Radfahrer nach Unfall schwerverletzt

Voerde (ots)

Am Dienstag gegen 10.55 Uhr ereignete sich an der Einmündung Hammweg / Frankfurter Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 65-jähriger Radfahrer aus Hünxe schwer verletzte.

Ein 38-jähriger Autofahrer aus Dinslaken befuhr mit einem Auto den Hammweg in Richtung Frankfurter Straße. An der Einmündung kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer, der die Frankfurter Straße in Richtung Voerde befuhr.

Infolge des Zusammenpralls stürzte der 65-Jährige und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den Hünxer in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Lebensgefahr besteht nach jetzigem Kenntnisstand nicht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

AM

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell