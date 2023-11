Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Bei Auffahrunfall verletzt

Landau (ots)

Am 14.11.2023 befuhr gegen 16:55 Uhr ein 62-jähriger Audi-Fahrer die L509 von der A65 kommend in Fahrtrichtung Rheinstraße in Landau. Verkehrsbedingt musste dieser bremsen. Aus Unachtsamkeit fuhr ein nachfolgender 23-jähriger Seat-Fahrer dem PKW Audi auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe beträgt circa 500 Euro. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Der Audi-Fahrer klagte über Kopfschmerzen. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Der Seat-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

