POL-PDLD: Landau - Unfall durch umgestürzten Baum

Am 14.11.23 gegen 19:00 Uhr kam es in einer Wohnung in der Neugasse zu einem Küchenbrand. Nach derzeitigen Ermittlungen geriet zunächst eine Fritteuse in Brand, von welcher dann das Feuer auf den Herd übergriff. Das Feuer konnte mit Hilfe der Nachbarn und der eintreffenden Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Wohnung ist durch den Brand teilweise nicht mehr bewohnbar. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

