Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Vorfahrt missachtet

Landau (ots)

Am 14.11.2023 befuhr gegen 18:10 Uhr eine 58-jährige Hyundai-Fahrerin die Viktor-Weiß-Straße in Fahrtrichtung Fritz-Siegel-Straße in Landau. An der Kreuzung zur Siebenpfeiffer-Allee missachtete sie die Vorfahrt der von rechts kommenden 45-jährigen Fiat-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 7000 Euro. Der PKW Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auf die 58-Jährige wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zukommen. Der Regelsatz beträgt hier 120 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell