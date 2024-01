Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizeiliches Fazit zum Jahreswechsel im Landkreis Saale-Orla

Landkreis Saale-Orla (ots)

Auch im Saale-Orla-Kreis kam es zu einigen Einsätzen im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten zum Jahreswechsel. So brannte kurz nach 0 Uhr Am Weiher in Pößneck eine Hecke auf einer Länge von rund 20 Metern, nachdem Anwohner versehentlich eine Rakete fehlleiteten. Aufgrund von Streitigkeiten über das Abbrennen von Pyrotechnik nahe des Pößnecker Schützenhauses gerieten mehrere Personen zunächst verbal und anschließend körperlich aneinander. In der Folge waren mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen im Einsatz- es gab einen Leichtverletzten zu beklagen. In der Thomas-Müntzer-Straße in Neustadt an der Orla kam es zum Brand einer Gemeinschaftspapiertonne- durch das Feuer entstand Schaden in Höhe von mehr als 1000 Euro. Und offensichtlich durch Feuerwerksabfälle verursacht geriet eine Mülltonne In den Straßenäckern in Pößneck kurz vor 04 Uhr in Brand. Das Feuer griff anschließend auf die Hecke und den Zaun des Anwohners über; die Feuerwehr kam zum Einsatz. Auch in der Neustädter Straße in Pößneck kam es zur Detonation eines Betonmülleimers und darüber hinaus wurde am Mittelring in Oppurg durch Unbekannte ein Briefkasten gesprengt, sodass Sachschaden entstand.

Am Abend des Neujahrestages kam es in der Alten Bayerischen Straße in Bad Lobenstein schließlich noch zu einem Polizeieinsatz. Ein alkoholisierter Mann schoss in seiner Wohnung mehrmals mit einer Schreckschusswaffe umher. Da mutmaßlich auch Reizgasmunition zum Einsatz kam erlitten der Betroffene sowie eine weitere, im Haus befindliche, Person Atembeschwerden. Der Verursacher kam anschließend ins Krankenhaus, gegen ihn wird aufgrund mehrerer Straftatbestände ermittelt. Die Waffe mitsamt Munition wurde sichergestellt.

