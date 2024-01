Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Aufgebrochener Zigarettenautomat

Bad Blankenburg (ots)

In den späten Abendstunden des 30.12.2023 wurde polizeilich bekannt, dass der Zigarettenautomat am Bahnhof Bad Blankenburg gewaltsam geöffnet wurde, um an das Geld zu gelangen. Ermittlungen ergaben, dass der Automat bereits am Tag zuvor die Spuren der Gewaltanwendung aufwies. Sachdienliche Hinweise nimmt der Inspektiondienst Saalfeld entgegen.

