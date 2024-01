Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wohnungsbrand mit Verletzten

Saalfeld/Saale (ots)

Am Sonntagmorgen kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Richterstraße. Die Brandausbruchstelle befand sich in einer Wohnung im Erdgeschoss. Diese Wohnung brannte vollständig aus. Mehrere Bewohner mussten durch die Feuerwehr evakuiert werden. Insgesamt wurden vier Personen durch austretende Rauchgase leicht verletzt. Das Mehrfamilienhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Zur Ursache ermittelt die Kriminalpolizei.

