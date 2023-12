LPI-SLF: Fahren unter Alkoholeinfluss in Sonneberg

Schleiz (ots) - Am Donnerstagabend bedrohte ein Schleizer zwei Jugendliche, sodass Polizei und Feuerwehr zum Einsatz kamen. Kurz vor 20 Uhr kam es in der Nikolaistraße in Schleiz zu einer zunächst verbalen Bedrohung durch einen Mann, nachdem zwei Jugendliche offensichtlich Böller geworfen hatten. Außerdem soll der Mann ein Messer vorgezeigt haben. Ermittlungen ergaben dann Hinweise auf die Anschrift des nunmehr ...

mehr