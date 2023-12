Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Aufbrüchen von Zigarettenautomaten gesucht

Saale-Orla-Kreis (ots)

In den zurückliegenden Wochen kam es im gesamten Saale-Orla-Kreis zu zahlreichen Angriffen auf Zigarettenautomaten, sodass nun zum Zwecke der weiteren Ermittlungen Zeugen gesucht werden. Insbesondere zwischen Ende Oktober bis Mitte Dezember kam es zu den Beschädigungen/ Aufbrüchen, wodurch in Summe ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro entstand. Die Tatzeiten waren variabel bzw. teilweise wurde erst beim Auffüllen durch die jeweiligen Firmen der Schaden bekannt und entsprechend der Polizei gemeldet. Unter anderem kam es zu Angriffen auf Zigarettenautomaten in Ortschaften im Oberland in Remptendorf, Unterkoskau, Hirschberg, Dobareuth, Liebengrün, Heinersdorf aber auch im Bereich Schleiz (Kirschkau, Crispendorf) und im Unterland in Peuschen, Bahren und Neustadt/Orla. Neben dem hohen Sachschaden wurden auch Zigaretten und Bargeld gestohlen, der Gesamtbeuteschaden liegt im niedrigen, fünfstelligen Bereich. Da es sich um Tatorte innerhalb von Ortschaften handelt, bittet die Polizei die Bevölkerung aufmerksam zu sein und Hinweise jeder Art zu möglichen Tätern sowie Fahrzeugen der PI Saale-Orla unter 03663-4310 mitzuteilen. Darüber hinaus wird auch um Hinweise durch Waldbesitzer, Jagdausübungsberechtigte und Jagdpächter gebeten.

