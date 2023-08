Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verletzt nach Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin erlitten, die am Donnerstag gegen 11 Uhr einen Verkehrsunfall in der Rheinstraße verursacht hat. Die 52-jährige Fiat-Lenkerin fuhr an die Einmündung zur Donaustraße heran und bemerkte nicht, dass die 46-Jährige im Opel vor ihr verkehrsbedingt an der Einmündung anhalten musste. Sie fuhr nahezu ungebremst auf den Opel auf. Wegen ihrer leichten Verletzungen, die sie durch die Kollision erlitt, wurde sie von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Opel-Lenkerin blieb unverletzt. An den beiden Pkw entstand ein Schaden von insgesamt rund 2.500 Euro.

Kressbronn

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Donnerstag zwischen 9.45 Uhr und 12.45 Uhr hat ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Ottenberghalde einen geparkten Renault Master gestreift. Der Verursacher, der vermutlich mit einem mindestens ebenso großen Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte, suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um die Regulierung des angerichteten Schadens zu kümmern. Am Außenspiegel des Renault entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 beim Polizeiposten Langenargen zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Einbruch in Kindergarten

In der Nacht zum Donnerstag hat ein Unbekannter die Tür zu einem Kindergarten in der Linzgaustraße aufgebrochen. Der Täter hebelte die Eingangstür sowie eine Zwischentür im Inneren auf. Der dadurch entstandene Schaden ist derzeit nicht bekannt. Unklar ist aktuell außerdem, ob der Täter etwas gestohlen hat oder ohne Beute von dannen gezogen ist. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen wegen des Einbruchs aufgenommen. Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges um den Kindergarten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell