PP Ravensburg: Autofahrer tödlich verletzt

Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg) (ots)

Tödliche Verletzungen hat ein 21-jähriger Renault-Fahrer am heutigen Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der B 30 erlitten. Der Mann war gegen 4.45 Uhr in Richtung Biberach unterwegs und kam kurz nach dem Ausbauende bei Enzisreute in einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Wagen mit mehreren Bäumen und fing sofort Feuer. Für den 21-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Renault, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Ersthelfer am Unfallort sowie um die Angehörigen. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter bestellt. Die Bundesstraße ist während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen in Fahrtrichtung Biberach bis auf Weiteres in beide Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

