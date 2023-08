Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Unfall möglicherweise unter Alkoholeinwirkung

Möglicherweise zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinwirkung stand ein 48-jähriger Pkw-Lenker, der am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr auf einem Feldweg zwischen Lampertsweiler und Bad Saulgau nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt war. Ein Zeuge verständigte die Polizei, nachdem er das beschädigte Fahrzeug verlassen festgestellt hatte. Während der polizeilichen Unfallaufnahme kam der 48-Jährige zum Wagen zurück und gab an, den Pkw zum Unfallzeitpunkt gelenkt zu haben. Beim Fahrer stellten die Beamten deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung fest, die durch einen Vortest bestätigt wurde. Nachdem der 48-Jährige vorgab, den Alkohol erst nach dem Unfall zu sich genommen zu haben, wurden ihm zwei Blutproben entnommen, deren Auswertung hier Aufschluss geben dürfte. Seinen Führerschein musste der Mann unmittelbar abgeben.

Hohentengen

Mofafahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 62-jähriger Mofafahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Josef-Kurth-Straße zugezogen. Eine 18-jährige Pkw-Lenkerin wollte von der Schulstraße in die Josef-Kurth-Straße einfahren und nahm dem Zweiradlenker dabei die Vorfahrt. Durch die folgende Kollision stürzte der 62-Jährige und verletzte sich dabei leicht. Am Mofa entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell