Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Kinder unbeabsichtigt in Pkw eingesperrt

Als Retter in der Not erwies sich die Besatzung eines Rettungswagens am Donnerstagmorgen. Eine 34-jährige Frau hatte gegen 11.30 Uhr am Spielplatz in der Alten Krauchenwieser Straße ihre beiden ein und drei Jahre alten Kinder in ihren Pkw gesetzt und beim Angurten den Fahrzeugschlüssel im Innenraum liegengelassen. Als die Frau die Türen schloss, verriegelte sich das Fahrzeug aus nicht geklärtem Grund. Nach Alarmierung der Feuerwehr und der Rettungskräfte schlugen die ersteintreffenden Sanitäter mit dem Einverständnis der 34-Jährigen eine Seitenscheibe ein und befreiten die Kinder. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Krauchenwies

Unfall beim Überholen fordert Leichtverletzten

Einen Leichtverletzten sowie zwei stark beschädigte Fahrzeuge forderte ein Unfall im Zuge eines Überholmanövers am Donnerstagvormittag gegen 9.30 Uhr auf der L 286 zwischen Ostrach und Krauchenwies. Ein 62-jähriger Lkw-Lenker, der die Strecke in Richtung Krauchenwies befuhr, wollte an der Kreuzung mit der K 8239 nach links in Richtung Hausen abbiegen. Hierbei übersah er, dass er in diesem Moment von einem 18-jährigen Pkw-Lenker überholt wurde. Im Abbiegevorgang kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der Ford des 18-Jährigen in einem Straßengraben zum Stehen kam. Durch den Aufprall zog sich der junge Fahrer leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren danach nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Gesamtsachschaden im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Mengen

Streit endet mit Verletzung und kaputter Autoscheibe

Leichte Verletzungen und eine eingeschlagene Autoscheibe waren das Ergebnis eines Streits für einen 37-Jährigen am Donnerstagabend. Der Mann war im Außenbereich einer Gaststätte in der Hauptstraße gegen 23.30 Uhr aus derzeit nicht bekanntem Grund mit einer vorbeilaufenden Gruppe junger Männer aneinandergeraten. Im Rahmen der folgenden Handgreiflichkeit zog sich der 37-Jährige leichte Verletzungen zu. Nachdem die Beteiligten zunächst getrennt werden konnten, kam es kurze Zeit später zu einem erneuten Aufeinandertreffen der Kontrahenten am Fahrzeug des Mannes. Hier schlug der 20-jährige Gegner die Heckscheibe des Wagens ein. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt nun zu den Hintergründen und dem genauen Tatablauf.

Illmensee

Mann in psychischem Ausnahmezustand beleidigt Einsatzkräfte

Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich ein 45-jähriger Mann, der am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr auf dem Campingplatz in Illmensee wahllos Gäste ansprach und wirr redete. Nachdem er auch den alarmierten Polizeibeamten gegenüber einen verwirrten Eindruck machte, wollten diese ihn zur ärztlichen Begutachtung in eine Fachklinik bringen. Daraufhin begann der Mann die Einsatzkräfte fortwährend zu beleidigen. Ein Krankenwagen brachte den 45-Jährigen schließlich in ein Krankenhaus. Eine Anzeige wegen Beleidigung folgt.

Pfullendorf

Spielgeräte gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen auf dem Waldspielplatz im Tiefental einen Babyschaukelsitz und einen normalen Schaukelsitz abgetrennt und gestohlen. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von rund 800 Euro. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise zum Täter oder zum Verbleib der Gegenstände unter Tel. 07552/20160.

Herdwangen-Schönach

Unfallflucht

Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwochmorgen auf dem Parkplatz in der Dorfstraße nördlich des Rathauses das Weite gesucht. Im Zeitraum zwischen 7.30 Uhr und 9.00 Uhr touchierte der Unbekannte mutmaßlich beim Rangieren einen abgestellten VW und beschädigte diesen am hinteren rechten Kotflügel. Der Polizeiposten Pfullendorf sucht Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Verursachers geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07552/20160 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell