Sonneberg (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 01.35 Uhr, fiel die 29-jährige Fahrradfahrerin in Sonneberg in der Cuno-Hoffmeister-Straße einer Polizeistreife auf. Da aus einem vorherigen Einsatz mit der Frau bekannt war, dass sie unter Alkoholeinfluss stand wurde sie einer Kontrolle unterzogen. Der mit ihr durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr