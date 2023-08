Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz; Unfälle mit E-Scooter Beteiligung

Mainz (ots)

Gleich zu zwei Unfällen mit Personenschaden unter Beteiligung von E-Scootern kam es am gestrigen Montag.

Der erste Fall trug sich am Montag gegen 15 Uhr in der Hattenbergstraße zu. Ein 18-jähriger E-Scooter Fahrer befuhr den Radweg der Hattenbergstraße in Richtung Zwerchallee. An der Straßenbahnhaltestelle fuhr er dann über die für ihn rot zeigende Fußgänger/Fahrradfahrer Ampel.

Ein 27-jähriger vorfahrtsberechtigter Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und touchierte den E-Scooter Fahrer, welcher daraufhin zu Fall kam und durch den Rettungsdienst leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Montagnacht gegen 24 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mainzer mit seinem Fahrrad den Gehweg des Kaiser-Wilhelm-Ring in Richtung Bahnhof, während ihm ein 51-jähriger Rheinhesse mit seinem E-Scooter entgegenfuhr. Als der Fahrradfahrer aus seiner Gruppe zum Überholen ausscherte, wollte der E-Scooter Fahrer ausweichen und stürzte hierbei, ohne dass es zur Kollision kam.

Der 51-Jährige erlitt Gesichtsverletzungen, brach sich mehrere Zähne ab und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

