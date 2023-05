POL-VDKO: Schwerer Verkehrsunfall

BAB 3 - Hümmerich - Parkplatz Epgert (ots) - Aktuell brennt ein Lkw in der Zufahrt zum Parkplatz Epgert an der BAB 3, Kilometer 54,5. Die Löscharbeiten der Feuerwehr haben begonnen. Es ist derzeit nur noch ein Fahrstreifen befahrbar. Mit Staubildung ist zu rechnen. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiautobahnstation Montabaur Telefon: 02602-93270 ...

