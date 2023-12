LPI-SLF: Diebstahl eines Fahrradständers

Dörflas (ots) - Am 26.12.2023 fand in der Zeit von 14:00 Uhr - 15:00 Uhr ein Gottesdienst in der Nikolauskapelle in Dörflas statt. Diebe nutzen diese Gelegenheit und entwendeten aus einem Nebenraum die unbeaufsichtigte Geldbörse eines 55-jährigen Mannes. Neben diversen Dokumenten erbeuteten die Diebe über 200 Euro Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die PI Saale-Orla unter der 03663/431-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

