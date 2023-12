Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Lippe (ots)

Am Samstagmorgen, dem 09.12.2023, kam es an der Einmündung Martin-Luther-Straße / Gutenbergstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec und einem Pkw. Ein 51-jähriger Detmolder befuhr um 08:55 Uhr mit seinem PKW die Martin-Luther-Straße und hatte vor, an der Einmündung in die Gutenbergstraße abzubiegen. Hierbei übersah er den von links auf der Gutenbergstraße in Fahrtrichtung Hans-Hinrichs-Straße fahrenden 87-jährigen Detmolder mit seinem Pedelec. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, durch welchen der Fahrradfahrer stürzte und sich verletzte. Ersten Erkenntnissen zufolge trug der Pedelec-Fahrer keinen Schutzhelm. Er wurde mittels eines Krankenwagens dem nächstgelegenen Klinikum zugeführt. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231-6090, zu melden.

