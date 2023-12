Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Vahlhausen - Fahrraddiebstahl

Lippe (ots)

In dem Zeitraum vom Mittwoch, dem 06.12.2023, 11:00 Uhr, bis Freitag, dem 08.12.2023, 16:25 Uhr, drangen bislang unbekannte Tatverdächtige gewaltsam in eine verschlossene Gartenhütte in der Straße Buschkamp ein und entwendeten ein hochwertiges Pedelec. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231-6090 entgegen.

