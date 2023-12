Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Charity-Konzert mit dem Landespolizeiorchester NRW - 3500 Euro für Kinder und Jugendliche in Lippe gespendet.

Bild-Infos

Download

Lippe (ots)

Für einen guten Zweck veranstaltete die Polizei Lippe am 16.11.2023 gemeinsam mit dem Lions Club Detmold-Residenz ein erfolgreiches Charity-Konzert in der Detmolder Christuskirche. Bei diesem begeisterte das Landespolizeiorchester NRW das Publikum unter dem Motto "Vive la France" mit französischen Klassikern und Medleys. Alle Einnahmen des Konzertes wurden nun zugunsten von Kindern und Jugendlichen in Lippe gespendet.

Am Donnerstag (07.12.2023) trafen sich Behördenleiter Dr. Axel Lehmann, Polizeioberrat Peter Pauls als Abteilungsleiter Polizei in Vertretung sowie Michael Vösgen, Präsident vom Lions Club Detmold-Residenz, im Kreishaus mit den beiden Spendenempfängern. In einem kleinen feierlichen Rahmen wurden insgesamt 3500 Euro an das SOS-Kinderdorf Lippe sowie den Sportverband Detmold e. V. überreicht: "Kinder sind unsere Zukunft und unser wichtigstes Gut. Und genau deshalb spenden wir das Geld für den lippischen Nachwuchs", so Dr. Axel Lehmann.

Einrichtungsleiter Anton Schuff freute sich sehr über die großzügige Spende an das SOS-Kinderdorf Lippe: "Wir werden das Geld für den präventiven Bereich in unserer Region nutzen, um Jugendliche durch Beratungsangebote auf ihrem Weg, den sie noch vor sich haben, zu fördern. Das Thema Prävention spielt aus unserer Sicht immer eine große Rolle."

Auch Christian Plesser, Geschäftsführer vom Sportverband Detmold e.V. bedankte sich bei Polizei und Lions Club Detmold-Residenz für die finanzielle Unterstützung: "Das Geld wird bei uns in die Jugendförderung fließen - hier zählt jeder Euro. Wenn es um die sportlichen Fähigkeiten von Kindern geht, gibt es aktuell großen Nachholbedarf: Das sind die Nachwirkungen aus der Coronazeit. Wir müssen die Kinder wieder für den Vereinssport begeistern."

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell