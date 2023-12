LPI-SLF: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Sonneberg (ots) - Am 30.12.2023 gegen 01:00 Uhr stellten Beamte der PI Sonneberg in der Neustadter Straße einen PKW fest und unterzogen den Fahrer einer Verkehrskontrolle. Im Rahmen dessen konnte bei diesem ein Atemalkoholwert von 0,68 Promille festgestellt werden. Der 30-Jährige wurde anschließend zur Durchführung eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtests zur Dienststelle verbracht. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr