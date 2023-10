Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur Pressemitteilung Kirchheim (ES) - Unfall nach Ausweichmanöver vom 21.10.2023, 11.51 Uhr

Reutlingen (ots)

In der Pressemeldung hat sich eine falsche Telefonnummer eingeschlichen. Wir bitten dies zu entschuldigen und nachfolgende korrigierte Version zu verwenden:

Kirchheim (ES): Unfall nach Ausweichmanöver (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Kirchheim sucht unter der Telefonnummer 07021/5010 nach Zeugen, die am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 1200 zwischen Jesingen und Holzmaden unterwegs waren. Der Lenker eines schwarzen VW Passat befuhr gegen 14.15 Uhr die L 1200 in Richtung Jesingen und geriet in einer langgezogenen Linkskurve auf die Gegenspur. Dort musste ein 41-jähriger Fahrer eines Audi nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, um eine Frontalkollision zu verhindern. Im weiteren Verlauf touchierte das Fahrzeug einen Busch und überfuhr einen Stein, was ein Auslaufen von Betriebsstoffen zur Folge hatte. Der gesuchte VW-Fahrer, dessen Alter auf circa 40 bis 50 Jahre alt geschätzt wurde und mit einer etwa gleichaltrigen Beifahrerin unterwegs war, setzte seine Fahrt in Richtung Jesingen fort. Der nicht mehr fahrbereite Audi musste abgeschleppt werden, eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt

