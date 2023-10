Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbruch in Schule, Arbeitsunfall, Festnahme nach Pkw-Aufbruch

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Hund von mehreren Pkw erfasst

Ein verletzter Hund und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitagabend auf der Kreisstraße 6729, auf Höhe Gewann Enenbol ereignet hat. Gegen 20 Uhr stellte ein 28-Jähriger seinen Pkw auf dem Parkplatz eines Pferdehofes ab, welcher sich direkt neben der Gönninger Straße (K6729) befindet. Als er den Kofferraum seines Fahrzeuges öffnete, sprangen seine zwei darin befindlichen Hunde unvermittelt heraus und überquerten die Fahrbahn der Kreisstraße. Eine aus Richtung Gönningen kommende 25-jährige Opel-Fahrerin überrollte einen der beiden Ausreißer. Der hinter ihr fahrende 43-jährige Golf-Fahrer konnte seinen Pkw ebenfalls nicht mehr zum Anhalten bringen und stieß mit demselben Vierbeiner zusammen. Als das Tier nach den Zusammenstößen zu seinem Herrchen zurücklaufen wollte, wurde es schließlich noch von einem aus Richtung Pfullingen heranfahrenden VW Sharan eines 59-Jährigen erfasst. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der angefahrene Hund wurde schwerverletzt in eine Tierklinik gebracht.

Römerstein (RT): Unfallflucht (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Metzingen gegen einen bislang unbekannten Fahrzeugführer, der in der Freitagnacht zwei geparkte Pkw beschädigt hat. Um 22.30 Uhr konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, wie ein dunkler Kleinwagen mit einer Reutlinger Zulassung die Burgstraße aus Richtung Albstraße kommend befuhr. Dort kollidierte er mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW Golf, welcher durch den Aufprall zudem auf einen davor geparkten Renault Laguna geschoben wurde. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 3.000 Euro. Nach dem Unfall setzte der Verursacher mit seinem Pkw etwas zurück, bevor er sich anschließend in Richtung Donnstetten von der Örtlichkeit entfernte. Das Fahrzeug konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum gesuchten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07123/9240 zu melden.

Lichtenstein (RT): Unfall nach Vorfahrtsmissachtung

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen erlitten. Gegen 6 Uhr war ein 57 Jahre alter Mann mit einem Skoda auf der Landesstraße 387 von Holzelfingen in Richtung Kleinengstingen unterwegs. Er missachtete an der Einmündung zur L230 den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Smart eines 38-Jährigen. Dieser kollidierte nahezu frontal mit der Fahrzeugseite des Skoda. Der Fahrer des Smart erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in einer Höhe von circa 22.000 Euro.

Metzingen (RT): Erneuter Einbruch in Schule

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in ein Gymnasium im Öschweg wiederholt Ziel von Einbrechern geworden. Bei der aktuellen Tat wurde eine Fensterscheibe eingeworfen und ein Beamer entwendet. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch in der Nacht vom 13. auf den 14.10.23 wird vermutet, die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Spurensicherung wurde von Kriminaltechnikern übernommen.

Lenningen (ES): Mann bei Forstarbeiten verletzt

Zu einem umfangreichen Einsatz der Rettungskräfte ist es am Freitagnachmittag an einer Hütte im Bereich Diepoldsburg gekommen, nachdem ein 24-Jähriger aus dem Korb eines Hubsteigers geschleudert wurde. Nach bisherigen Ermittlungen führte der Verunglückte Baumschnittarbeiten in circa 10 Metern Höhe durch. Als gegen 15.30 Uhr ein abgesägter Ast unbeabsichtigt auf den Hubsteiger fiel, wurde der 24-Jährige aus dem Korb geschleudert. Glücklicherweise landete der Mann in der Baumkrone, in welcher er sich an einer Astgabelung verfing und somit nicht zu Boden stürzte. Der Feuerwehr gelang es mittels Drehleiter den verletzten 24-Jährigen aus dem Baum zu retten. Im Anschluss wurde er vom Rettungsdienst in einem Krankenhaus gebracht. Neben den Feuerwehren aus Kirchheim und Lenningen waren der Rettungsdienst mit Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber zum Unglücksort alarmiert worden. Der Sachschaden an dem Hubsteiger wird auf circa 30.000 Euro geschätzt.

Plochingen (ES): Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

In der Freitagnacht ist es auf der Bundesstraße 10 zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person gekommen. Gegen 23.10 Uhr befuhr ein 45-jähriger Opelfahrer die B10 von Göppingen in Fahrtrichtung Stuttgart. Auf Höhe der Ausfahrt Plochingen verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte Alkoholgeruch beim 45-Jährigen festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille. Daraufhin wurde der Opelfahrer zur Blutentnahme in eine Klinik gebracht. Zuvor wurde der Verunfallte an der Unfallörtlichkeit aufgrund einer leichten Kopfverletzung durch den Rettungsdienst erstversorgt. Es entstand ein Sachschaden von circa 18.000 Euro. Der Fahrer sieht sich nun einer Strafanzeige sowie führerscheinrechtlichen Maßnahmen entgegen.

Kirchheim (ES): Unfall nach Ausweichmanöver (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Kirchheim sucht unter der Telefonnummer 07021/5050 nach Zeugen, die am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 1200 zwischen Jesingen und Holzmaden unterwegs waren. Der Lenker eines schwarzen VW Passat befuhr gegen 14.15 Uhr die L 1200 in Richtung Jesingen und geriet in einer langgezogenen Linkskurve auf die Gegenspur. Dort musste ein 41-jähriger Fahrer eines Audi nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, um eine Frontalkollision zu verhindern. Im weiteren Verlauf touchierte das Fahrzeug einen Busch und überfuhr einen Stein, was ein Auslaufen von Betriebsstoffen zur Folge hatte. Der gesuchte VW-Fahrer, dessen Alter auf circa 40 bis 50 Jahre alt geschätzt wurde und mit einer etwa gleichaltrigen Beifahrerin unterwegs war, setzte seine Fahrt in Richtung Jesingen fort. Der nicht mehr fahrbereite Audi musste abgeschleppt werden, eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt

Balingen (ZAK): Pkw aufgebrochen und Widerstand geleistet

Dank dem beherzten Eingreifen eines Zeugen konnte in der Nacht zum Samstag ein Pkw-Aufbrecher auf frischer Tat festgenommen werden. Gegen 23.30 Uhr teilte eine Anruferin mit, dass sie zusammen mit ihrem Sohn einen Mann beobachten konnte, der in der Bahnhofstraße eine Scheibe an einer Mercedes B-Klasse einschlug, ins Fahrzeuginnere kletterte und dieses durchwühlte. Der 23-jährige Täter wurde schließlich beim Fluchtversuch durch den 18-jährigen Sohn der Zeugin festgehalten und bis zum Eintreffen der Streife am Boden fixiert. Gegen die Beamten leistete er in der Folge Widerstand und beleidigte sie mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Festgenommene bereits im Vorfeld versuchte, die Scheibe an einem in der Nähe abgestellten Nissan einzuschlagen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit dem Bereitschaftsstaatsanwalt wurde der 23-Jährige auf freien Fuß entlassen. Durch den Aufbruch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell