Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unfall auf der Landesstraße 1127

Ludwigsburg (ots)

Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag (11.08.2023) gegen 14.30 Uhr auf der Landesstraße 1127 bei Marbach am Neckar ereignete. Ein 88 Jahre alter Audi-Fahrer wollte von einem Feldweg gegenüber einer Gärtnerei nach links auf die L 1127 in Richtung Marbach am Neckar abbiegen. Vermutlich übersah er hierbei einen aus Richtung Marbach am Neckar kommenden 34-jähriger Sprinter-Fahrer und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den Aufprall wurde der Audi in den gegenüberliegenden Grünstreifen geschleudert. Der Audi war derart demoliert, dass sich die Türen nicht öffnen ließen, so dass der 88-Jährige von der Feuerwehr befreit werden musste. Er wurde anschließend, vermutlich leicht verletzt, vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 34 Jahre alte Mann erlitt Verletzungen, so dass er ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die L 1127 war während der Unfallaufnahme kurzzeitig beidseitig gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

